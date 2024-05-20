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Adana'da pastanede korkunç olay! Kurye, pastane sahibini silahla vurdu, çalışanlar kuryeyi darbetti

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#Adana#Seyhan#Silahlı Saldırı
Adanada pastanede korkunç olay Kurye, pastane sahibini silahla vurdu, çalışanlar kuryeyi darbetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 09:44

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan tartışmada kurye Mertcan I., pastanenin sahibi Servet K.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Silahlı saldırının ardından kurye Mertcan I., diğer pastane çalışanları tarafından darbedildi. Yaralanan Mercan I. ile Servet K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kurye Mertcan I. (26) ile ismi öğrenilemeyen başka bir kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmaya pastanenin sahibi Servet K.'nin de müdahale etmesi üzerine kuryeler ayrıldı. Ancak Mertcan I., bir süre sonra tekrar pastaneye gelerek Servet K.'ye tabanca ile ateş açıp sol ayak bileği ve sol koltuk altından vurdu.

KURYE DARBEDİLDİ

Silahlı saldırının ardından kurye Mertcan I., diğer pastane çalışanları tarafından darbedildi. O anlar ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 YARALI DA HASTANEDE

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Servet K. ve darp sonucu yaralanan kurye Mertcan I. hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Adana#Seyhan#Silahlı Saldırı

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