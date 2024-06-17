Adana'da palet fabrikasında yangın... Ekiplerin çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı

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Saat 00.30 sıralarında Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Depoda istiflenen palet ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Depo alev topuna dönerken, itfaiye görevlileri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.