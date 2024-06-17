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Adana'da palet fabrikasında yangın... Ekiplerin çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı

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#Adana#Palet Fabrikası#Yangın
Adanada palet fabrikasında yangın... Ekiplerin çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 03:46

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan palet ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı.

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Saat 00.30 sıralarında Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Depoda istiflenen palet ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Depo alev topuna dönerken, itfaiye görevlileri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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#Adana#Palet Fabrikası#Yangın

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