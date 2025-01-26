Adana'da otoyolda trafik tartışması

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Adana'da 34 VUF 36 plakalı otomobilin sürücüsü ile 01 AUF 609 plakalı kamyonun şoförü arasında tartışma çıktı.

Otomobil sürücüsü, kamyonun önünü keserek arkadaşıyla araçtan indi. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracın bagajına yöneldi.

Kamyon sürücüsü kaçmaya çalışırken otomobilin açık kapısına çarptı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma son buldu. Yaşanan anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)