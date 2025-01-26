×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da otoyolda trafik tartışması

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Trafik Tartışması#Otoyol
Adanada otoyolda trafik tartışması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 15:42

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Misis mevkisinde ilerleyen kamyon şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Önünü kesen araç sürücüsünün bagaja yönelmesi üzerine kaçmaya çalışan kamyon, otomobile çarptı.

Haberin Devamı

Adana'da 34 VUF 36 plakalı otomobilin sürücüsü ile 01 AUF 609 plakalı kamyonun şoförü arasında tartışma çıktı.

Otomobil sürücüsü, kamyonun önünü keserek arkadaşıyla araçtan indi. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracın bagajına yöneldi.

Kamyon sürücüsü kaçmaya çalışırken otomobilin açık kapısına çarptı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma son buldu. Yaşanan anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Trafik Tartışması#Otoyol

BAKMADAN GEÇME!