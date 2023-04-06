Adana'da otomobilin üzerine kaya düştü: 4 öğretmen feci şekilde can verdi

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Saimbeyli- Feke kara yolunda saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü. Olayda, Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Öğretmenlerin, okuldaki derslerinin ardından, oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları bildirildi.

Dilek Altıparmak- Pınar Kılıç- Ümmühan Dilbilir- Rahime Topak...

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kaza ile ilgili olarak taziye mesajı paylaşırken, 'Adana Saimbeyli'de görev yaptıkları okuldan Feke ilçesine dönerken heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki dört öğretmenimizin vefat haberini acıyla aldık. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, öğrencileri ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MİLLETİMİZİN VE EĞİTİM CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'daki kaza ile ilgili olarak Twitter hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Çelik, 'Adana Saimbeyli ilçemizde heyelan nedeniyle 4 öğretmen kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaşamını yitiren öğretmen kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun.' dedi.





