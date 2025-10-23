Adana'da otomobilde ölü bulunmuştu! 'Yasak aşk' yaşadığı kadının oğlu tarafından dövülerek öldürülmüş... Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 21 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izlerine rastladı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. (45) isimli kadının evinden çıktığını tespit etti.

SEBEBİ 'YASAK AŞK' ÇIKTI

Cinayet ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin 'yasak' ilişki yaşadığını ortaya çıkardı. Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. (27) tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığında çıkan kavgada tarafların birbirini darbettiği öğrenildi. Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. (47) gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelilerden Onur C. sorgusunda, “İşten döndüğümde İlyas’ı görünce ‘Ne işin var evimizde? Çık buradan’ dedim. Gitmek istemeyip, bana saldırdı. Kavga ettik. Sonrasında dayımla birlikte zorla evden çıkardık. Öldüğünü sonradan öğrendim, böyle bir kastım yoktu” dedi.

İşlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen Onur C. ile ona yardım ettiği öne sürülen dayısı G.C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, annesi N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.