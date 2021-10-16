Adana'da otomobil iki motosiklete çarptı: 3 yaralı

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Kaza, saat 17.00'de Kozan Barajı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Feke'den Kozan istikametine seyir halinde olan Ayhan D. yönetimindeki 01 AHM 254 plakalı otomobil, virajı alamayarak karşı yönden gelen 2 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlilerden sürücü Erhan A.(53), yanında yolcu olarak bulunan Serkan K. (36) ve diğer motosiklet sürücüsü Serhat G. (33) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları yaralıları ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan vücudunda çok sayıda kırık olan Serkan K. ve Erhan A. Adana’ya sevk edildi. Kaza yapan sürücü Ayhan D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.