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Adana'da otogardaki cinayette tutuklu sayısı 10'a yükseldi

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#Adana#Otogar#Cinayet
Adanada otogardaki cinayette tutuklu sayısı 10a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 10:45

Adana'nın Yüreğir ilçesinde haraç istediği iddia edilen kişiler ile bir araya gelip, çıkan tartışmada tabanca ile öldürülen otogar değnekçisi Göksel Onmaz (56) soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

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Yüreğir Otogarı'nda değnekçilik yapan Göksel Onmaz, iddiaya göre, Vural Çural Güçlü'nün (31) bir süre önce Ömer Y.'ye (49) devrettiği yazıhane için her iki taraftan toplamda 500 bin lira haraç istedi. Güçlü ile Ömer Y. para vermeyi reddedince Onmaz, "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit etti. Tehdit sonrası Güçlü ile 6 arkadaşı, 12 Temmuz'da Onmaz ile bir araya gelip, konuşmak istedi. Bu sırada tartışma çıktı, kavgaya dönüştü. Güçlü'nün arkadaşları Hayrettin Karaoğlu (26), Oğuzhan Biçer (25) ve Yusuf Zeren (21), Onmaz'a tabancayla ateş etti. Göksel Onmaz hayatını kaybetti, şüpheliler kaçtı. Onmaz'ın tabanca ile vurulduğu anlar ise kameraya yansıdı.

Adanada otogardaki cinayette tutuklu sayısı 10a yükseldi

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TARTIŞMA KÜFÜR İLE BAŞLAMIŞ

Polis, kaçan 3 şüpheliyi Ceyhan ilçesindeki bir evde saklanırken yakaladı. Güçlü ile kavgaya karıştığı belirlenen Fırat Şen (21), Muhammet Kaş (22) ve Cengiz Akarmut (32) ise Yüreğir ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında; Göksel Onmaz'ın küfrettiğini, bu nedenle tartışma çıktığını öne süren 7 şüpheli tutuklandı.

Olaya karıştığı belirlenen Fikri Can Avcı (25), Anıl Gündüz (35) ve Serdar Baksi (47) de operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinde; bir anda silahların patladığını, ne olduğu anlamadıklarını belirten 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Adanada otogardaki cinayette tutuklu sayısı 10a yükseldi

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#Adana#Otogar#Cinayet