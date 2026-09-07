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Adana’da otobüs durağında görenleri şaşırtan ilan: Dikkat, dolandırıcıdır

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#Adana#Dolandırıcı#Otobüs Durağı
Adana’da otobüs durağında görenleri şaşırtan ilan: Dikkat, dolandırıcıdır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 10:53

Adana'nın Seyhan ilçesinde işlek bir otobüs durağının camına, yan yana duran bir kadın ve erkeğin yer aldığı ve altında el yazısıyla "Dikkat, dolandırıcıdır" notu bulunan bir fotoğraf yapıştırıldı. Otobüs beklerken cama asılan fotoğrafı görüp cep telefonlarına sarılan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, fotoğraf duraktakiler arasında tartışma konusu oldu.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde işlek bir güzergahta bulunan otobüs durağının camlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir fotoğraf karesi yapıştırıldı. Üzerinde bir kadın ve erkeğin bulunduğu fotoğraf karesinde el yazısıyla yazılmış "Dikkat, dolandırıcıdır" ifadeleri dikkat çekti. Durakta otobüs beklerken durumu fark eden vatandaşlar ise hayrete düşerek fotoğraf karesini görüntüledi.

Adana’da otobüs durağında görenleri şaşırtan ilan: Dikkat, dolandırıcıdır

"AİLEYİ ARAYA KATMAMALARI LAZIMDI"

Fotoğrafı inceleyen vatandaşlardan Ramazan Okur, duruma tepki göstererek, "Adam belki dolandırıcıdır, birilerinin canını yakmış olabilir. Eğer öyle bir şey yapmışsa tabii ki namahreme girmemesi lazım. Eşiyle beraber bu resmi asmamaları lazımdı. Aileyi araya katmamaları daha doğru olabilirdi. Ateş olmayan yerden duman yükselmez ama eşiyle beraber katmaları hiç hoş bir şey değil. Bizim gelenek ve göreneklerimize de uygun bir şey değildir bu" ifadelerini kullandı.

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Adana’da otobüs durağında görenleri şaşırtan ilan: Dikkat, dolandırıcıdır

"KARISINI ALDATMIŞ OLABİLİR, GİDİP AF DİLEMELİ"

Durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan Mustafa Atıl ise "Bence karısını aldatmış, kadın da böyle bir şey yapmış ve haklı olduğunu düşünüyorum. Ya aldattığı için yazmışlardır ya da belki parasını çalmıştır. Abi git karının elini ayağını öp. Karın seni affetsin, büyük bir hata yapmışsın. Adalet yerini bulur." dedi.

Adana’da otobüs durağında görenleri şaşırtan ilan: Dikkat, dolandırıcıdır

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#Adana#Dolandırıcı#Otobüs Durağı

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