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Adana'da ormanda korkunç olay! 3 yaşındaki kızını öldürdü

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#Adana#Cinayet#Polis
Adanada ormanda korkunç olay 3 yaşındaki kızını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 13:46

Adana’da Eylül Yıldırım (23), ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur’u tabancayla öldürdükten sonra kendi başına da ateşleyip, yaşamına son verdi.

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Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı. Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam ormana gitti.

Adanada ormanda korkunç olay 3 yaşındaki kızını öldürdü


Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi. Ormanda bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adanada ormanda korkunç olay 3 yaşındaki kızını öldürdü


Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü. Yıldırım’ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adanada ormanda korkunç olay 3 yaşındaki kızını öldürdü


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#Adana#Cinayet#Polis

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