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Adana'da orman yangını! Yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı

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#ADANA#Orman Yangını#Orman Yangını Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 14:28

Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Öte yandan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı.

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İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak ve yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için çalışma başlattı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Adanada orman yangını Yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı
YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖLE DÜŞTÜ

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi.

Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Adanada orman yangını Yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı
BAKAN YUMAKLI: PİLOTLAR SAĞ OLARAK KURTULDU

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur." ifadelerini kullandı.

Adanada orman yangını Yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı

PİLOT 'BENİ ALIN' DİYE MESAJ ATTI

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

Adanada orman yangını Yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı

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#ADANA#Orman Yangını#Orman Yangını Haberleri

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