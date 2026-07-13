Adana'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ali GÖKDAL/FEKE(Adana),(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 15:25
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Adana'nın Feke ilçesinde Belenköy Mahallesi Karahanlıdere mevkisinde, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
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