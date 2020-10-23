Adana'da orman yangını
ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Orçan Mahallesi Dağılcak mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve 60 personelle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle