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Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/KARAİSALI(Adana) (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Adana'da orman yangını

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Adana'da orman yangını
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Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Yerköprü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle 17.45 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 2 helikopter ve iş makinesi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin sevk edildiği yangını kontrol altına almak için çalışmalar karadan ve havadan devam ediyor.

 

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