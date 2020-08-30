Adana'da orman yangını

İlçeye bağlı Yerköprü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle 17.45 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 2 helikopter ve iş makinesi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin sevk edildiği yangını kontrol altına almak için çalışmalar karadan ve havadan devam ediyor.