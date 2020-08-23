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AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 01:39 | Son Güncelleme:

Adana'da orman yangını

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Adana'da orman yangını
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Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince arazözlerle müdahale ediliyor.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için karadan müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde Numan Dağlı’ya ait yaklaşık 5 dönümlük bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

İtfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

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