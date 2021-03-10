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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Adana'da operasyon! Tarım işçilerinin kaldığı çadırda yakalandı

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Adana'da operasyon! Tarım işçilerinin kaldığı çadırda yakalandı

Adana'da, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda yakalanan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Adana Bölge Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK suçları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu M.A'nın (31) mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde olduğunu belirledi.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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