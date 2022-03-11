Adana'da operasyon! Pitbull köpeklerle korunduğu ortaya çıktı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 4 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 4 ayrı adrese dün öğle saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyonda Yılmaz K.'nin (40) Seyhan ilçesi, Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. Kapısı kırılan eve giren ekipler, narkotik köpek Barbara ile arama yaptı.



Torbacıların, evin dam kısmını tel örgülerle çevirdiği ve 3 pitbull cinsi köpekle koruduğu görüldü. Pitbullar, kontrol altına alındıktan sonra narkotik köpeği Barbara’nın tepki verdiği noktalarda yapılan detaylı aramalarda 24,90 gram bonzai ele geçirildi. Evdeki şüpheli O.Y., "Uyuşturucular benim değil" diyerek ağladı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü.