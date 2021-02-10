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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 10.02.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Adana'da operasyon! 2 milyon 250 bin adet ele geçirildi

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Adana'da operasyon! 2 milyon 250 bin adet ele geçirildi
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Adana'da polisin bir depoya düzenlediği baskında 2 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, T.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde tespit edilen bir depoya baskın yaptı.

2 MİLYON 250 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, 2 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen T.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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