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Adana'da Ömer Akdağ'dan 33 gündür haber alınamıyor

Güncelleme: 1 saat önce

#Adana#Seyhan#Kayıp
Adanada Ömer Akdağdan 33 gündür haber alınamıyor

Adana’da 2 Temmuz günü evinden çıkan Ömer Akdağ’dan ailesi bir türlü haber alamadı.

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Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Akdağ 2 Temmuz günü evinden çıktı. Ancak Akdağ o gün evine bir daha dönmedi. Bu nedenle ağabeyi Murat Akdağ kardeşini telefonla aradı ulaşamadı. Akdağ daha sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 33 gün geçmesine rağmen Akdağ bir türlü bulunamadı.

"BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN KORKUYORUZ"

Ağabey Akdağ kardeşinin hayatından edişe ettiklerini belirterek, “Beraber tekstil atölyesinde çalışıyorduk. Ancak o kayıp olmadan iki hafta önce işten çıktı. Kaybolduktan sonra arkadaşlarını buldum. Onlar da kardeşimle kavgalı olduklarını konuşmadıklarını söyledi. Şu an hiçbir yerde bulamıyoruz. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz” dedi.

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#Adana#Seyhan#Kayıp

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