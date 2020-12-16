Adana'da olaylı gece! Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandılar

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’nde pompalı tüfek ile bir evi kurşunlayıp, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen şüpheliler, daha sonra olay yerinden motosiklet ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden ikisinin motosiklet ile kaçtığı bilgisine ulaşan polis, bölgeyi ablukaya alarak şüphelileri aramayı sürdürdü. İki şüphelinin bulunduğu motosiklete hareket halindeyken rastlayan ekipler, ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan şüpheliler, birkaç kilometre süren kovalamacanın ardından motosikleti bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri, fazla kaçamadan polis tarafından yakalandı. Polis aracına bindirilen şüpheli, kendisinin masum olduğunu, tüm suçun arkadaşına ait olduğunu savundu.



HAFİF TİCARİ ARACI ÇALDI



Diğer şüphelinin, gecenin karanlığından faydalanıp, izini kaybettirdikten sonra bir iş yerine ait anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalıp, bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü. Plakası alınan aracı sokak sokak arayan ekipler, olay yeri yakınında seyir halinde rastladı. ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre sonra Bahar Caddesi’nde aracı terk edip, yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, kendilerinin olayla alakasının olmadığını belirtip "Kamera kaydım var" dedi. 4 şüpheli, gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü.



Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.