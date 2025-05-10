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Adana'da okulda otizmli öğrencilere şiddet! Öğretmen gözaltına alındı

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#Adana#Otizmli Öğrenci#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 09:40

Adana'da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeninin, çocukları zaman zaman dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Otizmli çocuklara fiziksel şiddet uygulayan özel eğitim öğretmeni polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri söz konusu öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.
Öte yandan, öğretmenin görüntülerden sonra görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Adanada okulda otizmli öğrencilere şiddet Öğretmen gözaltına alındı

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#Adana#Otizmli Öğrenci#Darp

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