Adana'da motosikletli kapkaççılar yakalandı

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde 20 Ocak günü yolda yürürken telefonla konuşan Hüseyin Y.'nin (42), arkasından motosikletle yaklaşan 2 kişiden biri, elindeki telefonu alarak kaçtı. Bu olaydan kısa bir süre sonra aynı mahallede İbrahim K.’nin (32) telefonu da yine aynı yöntemle çalındı.



Kapkaç olaylarının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen İlker Cabadak (19) ile Serhat Çelik (21) olduğu saptandı. Şüpheliler, Levent Mahallesi’nde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.



Emniyete götürülen şüphelilerden Serhat Çelik’in kullandığı motosiklete el konulurken, kendisine de plakasız ve ehliyetsiz araç kullanma, kask takmama gibi kusurlarından dolayı yaklaşık 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Cabadak ile Serhat Çelik, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.