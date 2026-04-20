×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da motosiklet kazasında Zeynep Su Acar hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 16:14

ADANA’da devrilip, metro köprüsünün ayağına çarpan motosikletteki Zeynep Su Acar (16) hayatını kaybetti, Ercan Aydın (18) ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın’ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Yolda ilerlerken Aydın’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, metro köprüsünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Acar’ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden Ercan Aydın’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#Zeynep Su Acar#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!