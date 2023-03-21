Adana'da motosiklet hırsızlığından aranıyordu, klima çalarken yakalandı

Haberin Devamı

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 9 Ocak günü, Omar El İbrahim’in bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan motosikleti, kilidini kırarak çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ziyapaşa Mahallesi’nde geçen günlerde devriye gezen Polis ekipleri, bir baz istasyonunda bulunan klimayı sökmeye çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin motosiklet hırsızlığından aranan Omar El İbrahim olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgusunda güvenlik kamerasındaki hırsızlık yapan kişinin kendisi olmadığını öne süren İbrahim, "Bana benziyor ama görüntüdeki kişi ben değilim” diyerek kendini savundu. İbrahim, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)