×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana’da motosiklet fabrikası yandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Motosiklet Fabrikası#Yangın
Adana’da motosiklet fabrikası yandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

Adana’nın Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde bulunan Arora motosiklet fabrikasında dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

Haberin Devamı

Üretim tesisindeki bir makinenin bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüyerek tüm fabrikayı sardı.

Adana’da motosiklet fabrikası yandı

İhbar üzerine başta Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olmak üzere çevre ilçelerden de gelen itfaiye araçları, arazözler, tankerler ve TOMA’larla yangına müdahale edildi. Çalışmalar sürerken işçilerin, motosiklet ve elektrikli ufak otomobilleri yangından kaçırmaya çalıştıkları görüldü. Yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için gece boyunca müdahale sürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Motosiklet Fabrikası#Yangın

BAKMADAN GEÇME!