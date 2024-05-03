Adana’da motosiklet fabrikası yandı

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Üretim tesisindeki bir makinenin bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüyerek tüm fabrikayı sardı.

İhbar üzerine başta Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olmak üzere çevre ilçelerden de gelen itfaiye araçları, arazözler, tankerler ve TOMA’larla yangına müdahale edildi. Çalışmalar sürerken işçilerin, motosiklet ve elektrikli ufak otomobilleri yangından kaçırmaya çalıştıkları görüldü. Yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için gece boyunca müdahale sürdü.