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ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Adana'da mısır tarlasına hint keneviri ekmişler

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Adana'da mısır tarlasına hint keneviri ekmişler
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ADANA'da jandarma tarafından bir mısır tarlası ile eve yapılan operasyonda, 4 bin 322 kök Hint keneviri ile 280 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi ile uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, Ceyhan ilçesine bağlı Birkent Mahallesi'ndeki mısır tarlasında 3 bin 765 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında da 280 gram kubar esrar, 557 kök Hint keneviri ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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