Adana'da minibüs sulama kanalına düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

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Adana’nın Seyhan ilçesinde Gökçeler Mahallesi’nde dün saat 19.30 sıralarında sulama kanalına düşen minibüsü görenler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, araçta yaptığı kontrolde, içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Sudan çıkarılan cesetler, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adana’da dün akşam seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin Suriyeli tarım işçileri Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir Heşlum (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) olduğu belirlendi.

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Amca ve iki yeğeninin tarım işçisi olarak çalıştığı, işten döndükleri sırada kazanın meydana geldiği, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi. Ali Yasin Heşlum, Beşir Heşlum ve Ali Heysem Heşlum’un cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Suriye’nin Rakka kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.