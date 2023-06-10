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Adana'da minibüs, şarampole devrildi: 7 yaralı

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#Adana#Saimbeyli-Tufanbeyli Karayolu#Trafik Kazası
Adanada minibüs, şarampole devrildi: 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 05:58

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

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Kaza, gece yarısı Saimbeyli-Tufanbeyli Karayolu Obruk Tepesi mevkiinde meydana geldi. Musa Kodal (35) yönetimindeki 06 AC 2127 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kodal ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adanada minibüs, şarampole devrildi: 7 yaralı

 

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#Adana#Saimbeyli-Tufanbeyli Karayolu#Trafik Kazası

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