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Adana'da mezarlığa gömülmüş cenin bulundu

#ADANA#Yüreğir#Mezarlık
Adanada mezarlığa gömülmüş cenin bulundu

Adana’da, mezarlığa gömülmüş, 6-7 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

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Olay, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aile mezarlığının yanında çocuk mezarı olduğunu fark eden Adnan Kayas, yakınlarını arayarak, çocuk cenazesi gömüp gömmediklerini sordu. Yakınlarından gömülmediği yanıtını alan Kayas, polisi arayıp, aile mezarlığına izinsiz olarak cenaze gömüldüğü ihbarında bulundu.

Savcılık talimatıyla açılan mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen cenin çıktı. Yapılan incelemenin ardından cenin, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ceninin, kim ya da kimler tarafından gömüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

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#ADANA#Yüreğir#Mezarlık

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