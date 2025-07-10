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Adana'da metrelerce yüksekte can pazarı! Ölümden böyle kurtuldu

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#Adana#İskele Kazası#İş Güvenliği
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 14:06

Adana'da dış cephe boyası yapan N.K., bulunduğu iskelenin halatının kopması sonucu metrelerce yüksekte güvenlik kemeri sayesinde asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı binanın dış cephesinde boya yapan N.K., kurulu iskelede çalıştığı sırada halatlardan birinin kopması ile metrelerce yüksekte asılı kaldı.

Adanada metrelerce yüksekte can pazarı Ölümden böyle kurtuldu
GÜVENLİK KEMERİ SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU

Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten son anda kurtulan ve beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adanada metrelerce yüksekte can pazarı Ölümden böyle kurtuldu

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Adana#İskele Kazası#İş Güvenliği

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