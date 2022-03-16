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Adana'da metal levha hırsızlığı: Kaçarken yakalandılar

#Hırsızlık#Adana#Metal Levha
Adanada metal levha hırsızlığı: Kaçarken yakalandılar

Adana'da iş yerine ait metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyen 2 şüpheli, kaçarken polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, levhayı sahipsiz olduğunu sandıkları için aldıklarını öne sürdü.

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Olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki halı saha işletmesinde meydana geldi. İşletme sahibi Cumali Ceyhan, iddiaya göre, halı sahanın yanındaki boş alana koyduğu metal levhanın 2 kişi tarafından elektrikli bisiklete yüklenip, çalındığını görünce bağırarak yerine koymalarını istedi. Şüpheliler, Ceyhan'ın uyarısına aldırmadan elektrikli bisikletle uzaklaştı.

Adanada metal levha hırsızlığı: Kaçarken yakalandılar

Ceyhan'ın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliler Yunus G. (32) ve Kemal K.’yi (34) kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, levhayı sahipsiz olduğunu sandıkları için aldıklarını öne sürdü.

Cumali Ceyhan ise "Uyarılarımıza rağmen durmayıp, yollarına devam ettiler. ‘Polisi çağırdık’ diye seslendik, fayda etmedi. Şikayetçi olacağım" dedi.

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#Hırsızlık#Adana#Metal Levha

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