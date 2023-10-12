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Adana'da mağazaya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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#Adana#Seyhan#Cinayet
Adanada mağazaya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 16:50

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir giyim mağazasına motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Mehmet Ulaş (45) hayatını kaybetti, çalışanı Can Tarım (40) yaralandı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli ve kasklı 2 kişi, Mehmet Ulaş'ın giyim mağazasının önüne gelip, tabancalarla peş peşe ateş açtı. Bu sırada dükkan önünde duran Ulaş ile çalışanı Can Tarım, içeri kaçtı.

Motosikletten inen şüpheliler, saldırıya içeride de devam etti. Kurşunların hedefi olan Ulaş ile Tarım yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Esnaf, kıyafetlerini çıkarıp, yaralılara tampon yaptı. Ulaş yakındaki özel bir hastaneye, Tarım ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ulaş, kurtarılamadı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, polis olay yerinde 28 boş kovan buldu.

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#Adana#Seyhan#Cinayet

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