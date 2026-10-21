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Adana’da liseli futbolcu başından vuruldu: 30 bin liralık borç için 5 milyon istediler

Güncelleme Tarihi:

#Adana'da Saldırı#Nurmuhammet Musaoğlu#Nursel Musaoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 13:51

Adana'nın Seyhan ilçesinde temizlik ürünleri satan dükkanda kasada oturduğu sırada motosikletli saldırgan tarafından başından tabancayla vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet Musaoğlu ağır yaralandı. Aile, olayın 30 bin liralık borç nedeniyle çete tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

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Olay, 19 Ekim’de merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik ürünleri satışı yapılan dükkana motosikletle gelen 2 kişiden biri, kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu’nu başından tabancayla vurdu. Şüpheli iş yerinden çıkıp kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana’da liseli futbolcu başından vuruldu: 30 bin liralık borç için 5 milyon istediler

’15 YAŞINDAKİ OĞLUMA KIYDILAR’

Baba Ercüment Musaoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, “30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Onlar da bu kişilere inanarak oğluma silahla ateş etti. 15 yaşındaki futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Oğlum lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Benim oğlum gitti, şüpheliler hala yakalanmadı” dedi.

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Adana’da liseli futbolcu başından vuruldu: 30 bin liralık borç için 5 milyon istediler

Yetkililere seslenen Musaoğlu, “Feryadımı duyun, oğluma bunu yapanları bulun. Bunlar bir çete, bir örgüt. Yetkililere sesleniyorum, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Adana’da liseli futbolcu başından vuruldu: 30 bin liralık borç için 5 milyon istediler

'MASUM FİDANIMA ATEŞ ETTİLER'

Anne Nursel Musaoğlu da oğlunun saldırganlarının bulunmasını istedi. Gözyaşlarına boğulan anne, “Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğuma sandalyede kıydılar. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyorlar” diye konuştu.

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#Adana'da Saldırı#Nurmuhammet Musaoğlu#Nursel Musaoğlu

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