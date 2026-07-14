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Adana'da LGS şampiyonu Şevval'e ödül

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#LGS Şampiyonu Şevval#Şevval Kayhanlı#Bahattin Alp Arslanköylü
Adanada LGS şampiyonu Şevvale ödül
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 09:34

Kozan ilçesinde 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Kozan Lütfiye Ali Şadi Ortaokulu öğrencisi Şevval Kayhanlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü tarafından ödüllendirildi.

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Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete; İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, Lütfiye Ali Şadi Ortaokulu Müdürü, şampiyon öğrenci Şevval Kayhanlı ve ailesi katıldı. Elde ettiği büyük başarıyla Kozan'ın gururu olan Şevval Kayhanlı'yı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, öğrencinin başarısında emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Arslanköylü, "Bu gurur verici başarı yalnızca Şevval'in değil, tüm Kozan'ın başarısıdır. Başarılarının hayatı boyunca artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adanada LGS şampiyonu Şevvale ödül

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“EĞİTİMDEKİ BAŞARI TAÇLANDI”

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ise Şevval Kayhanlı'nın Türkiye birinciliğinin ilçenin eğitim alanındaki başarısını taçlandırdığını belirterek, "Bu büyük başarı; öğrencimizin azmi, ailesinin desteği ve öğretmenlerimizin fedakar çalışmalarının ortak ürünüdür. Başta Şevval olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" dedi.

Adanada LGS şampiyonu Şevvale ödül

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yayımladığı mesajla LGS şampiyonunu, ailesini ve okul kadrosunu tebrik ederken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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#LGS Şampiyonu Şevval#Şevval Kayhanlı#Bahattin Alp Arslanköylü

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