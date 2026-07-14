Adana'da LGS şampiyonu Şevval'e ödül

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Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete; İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, Lütfiye Ali Şadi Ortaokulu Müdürü, şampiyon öğrenci Şevval Kayhanlı ve ailesi katıldı. Elde ettiği büyük başarıyla Kozan'ın gururu olan Şevval Kayhanlı'yı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, öğrencinin başarısında emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Arslanköylü, "Bu gurur verici başarı yalnızca Şevval'in değil, tüm Kozan'ın başarısıdır. Başarılarının hayatı boyunca artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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“EĞİTİMDEKİ BAŞARI TAÇLANDI”

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ise Şevval Kayhanlı'nın Türkiye birinciliğinin ilçenin eğitim alanındaki başarısını taçlandırdığını belirterek, "Bu büyük başarı; öğrencimizin azmi, ailesinin desteği ve öğretmenlerimizin fedakar çalışmalarının ortak ürünüdür. Başta Şevval olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" dedi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yayımladığı mesajla LGS şampiyonunu, ailesini ve okul kadrosunu tebrik ederken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.