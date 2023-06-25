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Adanaâ€™da kuyum atölyesinde yangÄ±n ve patlama

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#Adana#Kuyumcu#YangÄ±n
Adanaâ€™da kuyum atÃ¶lyesinde yangÄ±n ve patlama
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 15:35

Adanaâ€™da bir iÅŸ merkezinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ katÄ±ndaki kuyum atÃ¶lyesinde henÃ¼z bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. PatlamanÄ±n da meydana geldiÄŸi iÅŸ merkezine sevk edilen Ã§ok sayÄ±da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ekibi, alevleri kontrol altÄ±na alabilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Seyhan ilÃ§esi TepebaÄŸ Mahallesi Ã‡akmak Caddesiâ€™ndeki bir iÅŸ merkezinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ katÄ±ndaki kuyum atÃ¶lyesinde saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevleri fark eden Ã§alÄ±ÅŸanlar binayÄ± tahliye etti. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede diÄŸer iÅŸ yerlerine de sÄ±Ã§radÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine yangÄ±n yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. PatlamanÄ±n da meydana geldiÄŸi iÅŸ merkezindeki alevlerin kontrol altÄ±na alÄ±nabilmesi iÃ§in ekipler Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ä°ÅŸ merkezinin bulunduÄŸu cadde ve Ã§evredeki sokaklar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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Adanaâ€™da kuyum atÃ¶lyesinde yangÄ±n ve patlama

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#Adana#Kuyumcu#YangÄ±n

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