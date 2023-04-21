Adana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu

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Meteoroloji'den yapılan uyarıda Adana'da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bildirildi.

Adana’da öğle saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak, yerini doluya bıraktı.

Etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, şehrin birçok noktasında sel meydana geldi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.