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Adana'da kule vinçteki demir kova, işçilerin üzerine düştü: 2 işçi hayatını kaybetti

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#ADANA#Yüreğir#İşçi Ölümü
Adanada kule vinçteki demir kova, işçilerin üzerine düştü: 2 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 13:01

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir inşaatta kule vinç halatına bağlı demir kovanın düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan Dizmanlar İnşaat'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir kovayı yukarı çekerken halat koptu ve kova inşaatta çalışan Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır'ın (51) üzerine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarih Çeri ve Erdal Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan kule vinç operatörü ise karakola giderek teslim oldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyup inşaata gelen Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın yakınları feryat edip sinir krizi geçirdi.

2 işçinin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polis ekipleri iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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#ADANA#Yüreğir#İşçi Ölümü

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