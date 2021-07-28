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AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 22:50 | Son Güncelleme:

Adana'da korkutan yangın! Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

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Adana'da korkutan yangın! Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan ilçesi Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallelerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuvvetli rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

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