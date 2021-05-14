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Haber Giriş: 14.05.2021 - 05:18 | Son Güncelleme:

Adana'da korkutan yangın

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Adana'da korkutan yangın

Adana'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde 2 katlı metruk evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşın evleri tahliye etti.

Yükselen alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına aldı.

Tamamen yanan evde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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