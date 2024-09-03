×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da korkunç olay! Yatağında uyurken silahlı saldırıya uğradı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Yüreğir #Silahlı Saldırı
Adanada korkunç olay Yatağında uyurken silahlı saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 04:24

Adana'da yatağında uyuduğu sırada eve giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğrayan İbrahim Budan, bacaklarından yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağında uyuyan İbrahim Budan, iddiaya göre açık bahçe kapısından gizlice eve giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Budan'ı bacaklarından vuran saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Budan, tedaviye alındı.

Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Adanada korkunç olay Yatağında uyurken silahlı saldırıya uğradı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Yüreğir#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!