×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da korkunç olay! Uyandırmak istediği nişanlısını kendisini darbedince bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Sarıçam#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 09:59

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 19 yaşındaki Ayşegül Kırğıl, tahlil vermek üzere hastaneye gitmek için uyandırdığı 18 yaşındaki nişanlısı Hasan Temur'u, kendisini darbetmesi üzerine göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ayşegül Kırğıl ifadesinde, "Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi. Kırğıl tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 21 Eylül'de saat 08.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur ile nişanlısı Ayşegül Kırğıl, nikah işlemleri için gerekli tahlilleri vermek üzere hastaneye gitme planı yaptı. Ayşegül Kırğıl, iddiaya göre uyuyakalan nişanlısını uyandırmak isteyince çift arasında tartışma çıktı. Uyandırıldığı için öfkelenen Hasan Temur, Ayşegül Kırğıl'ı yumruklayıp, tokatladı. Bunun üzerine Kırğıl, mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı. Temur'un yere yığıldığını gören Kırğıl, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi'ne götürülen Temur, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Temur'un cenazesi, toprağa verildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYağmur öldü ama duruşma sanıksız Bari mahkemeye çağırsaydınızYağmur öldü ama duruşma sanıksız! Bari mahkemeye çağırsaydınızHaberi görüntüle

"UYANDIRMAK İSTEMİŞTİM"

Şüpheli Ayşegül Kırğıl ise polis tarafından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette sorguya alınan Kırğıl, "Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip, bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Kırğıl, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Sarıçam#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!