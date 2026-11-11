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Adana'da korkunç olay! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaralayıp, kendini eve kilitledi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Seyhan#Bıçaklı Saldırı
Adanada korkunç olay Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaralayıp, kendini eve kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 16:24

Adana’nın Seyhan ilçesinde 25 yaşındaki Dilvan Ö., evde tartıştığı Burak Y.’yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Dilvan Ö., Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak eve girmesiyle gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şinasi Efendi Caddesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Dilvan Ö., bilinmeyen bir nedenle Burak Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilvan Ö., Burak Y.’yi boğazından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burak Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adanada korkunç olay Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaralayıp, kendini eve kilitledi

Polis ekiplerine direnen Dilvan Ö., kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri, kapıyı kırarak eve girdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilvan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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#Adana#Seyhan#Bıçaklı Saldırı

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