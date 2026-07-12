Adana'da korkunç olay! Tartıştığı eşinin başına çekiçle vurup boğazını bıçakla kesti

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Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu D.G. ile 2 çocuğunun annesi Khatice Cami arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada eline çekiç alan D.G., evden kaçmaya çalışan Khatice Cami'yi apartmanın girişine kadar kovaladı. Burada yakaladığı Khatice Cami'nin başına çekiçle vuran D.G., yere düşen kadını darbetti. Şüpheli, daha sonra Khatice Cami'nin boğazını bıçakla keserek kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Khatice Cami, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Khatice Cami'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu, polis ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü. Polis ekipleri, firari şüpheli D.G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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