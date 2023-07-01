×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da korkunç olay! Tabancayla rastgele ateş açtı, yolun karşısına geçen çocuğu öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Yüreğir#Cinayet
Adanada korkunç olay Tabancayla rastgele ateş açtı, yolun karşısına geçen çocuğu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 11:30

Adana’da öğlen darbedildiği sokağa, akşam saatlerinde yeğeni N.A. (17) ile gidip, tabancayla rastgele ateş açan Nurullah Avcılar (22), yolun karşısına geçen Umut Kaya’yı (15) öldürdü. İfadesinde silahı denemek için havaya ateş açtıklarını öne süren şüpheliler, tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 28 Haziran saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah Avcılar, sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı kişilerle tartışıp, çıkan kavgada darbedildi. Sokaktan kaçan Avcılar, akşam saatlerinde yeğeni N.A. ile birlikte aynı mahalleye tekrar gitti. Şüpheliler, otomobilden ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrıldı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Kozan Caddesi’nde yolun karşısına geçen Umut Kaya’nın (15) göğsüne isabet etti. Yaralı halde koşmaya çalışan Kaya, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri, Sinanpaşa Mahallesi’nde park halindeki otomobilde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, silahı denemek için rastgele havaya ateş açtıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Avcılar ile yeğeni N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Yüreğir#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya
Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru