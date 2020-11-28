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Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Adana'da korkunç olay! Köprüden uçtu

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Adana'da korkunç olay! Köprüden uçtu
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde şoförün kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerleri aşarak köprüden aşağı düştü. Hurdaya dönen tırdan şoför Eren D., hafif yararlı olarak kurtuldu.

Kaza, Adana-Ceyhan D-400 Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre Eren D. yönetimindeki 33 ADM 552 plakalı plastik ham madde yüklü TIR, şoförünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Nato Köprüsü bariyerlerine çarparak Ceyhan nehri kıyı şeridine düştü. Nehrin sularından kıl payı kurtulan TIR, hurdaya dönerken şoför Eren D., mucize eseri kazayı hafif yaralanarak atlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Eren D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Mersin’den yüklediği plastik ham maddeleri Gaziantep’e götürdüğü öğrenilen TIR, çekici ile düştüğü yerden çıkarılırken, ürünler başka araca aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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