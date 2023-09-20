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Adana'da korkunç olay: Haraç vermeyen esnafı öldürdü! Görüntüler ortaya çıktı

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#Adana#Seyhan#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 11:23

Adana'nın Seyhan ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, cep telefonu satan Suriye uyruklu Ahmed Madarati'yi (30), haraç vermeyi reddetmesi üzerine öldürdü. Saldırganın elinde av tüfeğiyle Madarati'nin peşinden koşup iş yerine ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay, 18 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi.

TAKİP EDİP ARA SOKAKTA ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin, Madarati'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı. Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi sokak ortasında vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madarati, hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati'nin kaçtığı anlar yer aldı. Şüphelinin önce Madarati'nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp iş yerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Adana#Seyhan#Cinayet

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