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Adana'da korkunç olay! Dehşet evine böyle girildi: Karısını bıçaklayarak öldürdü

#Kadın Cinayeti#Cinayet#Adana
Adanada korkunç olay Dehşet evine böyle girildi: Karısını bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Burhan D. evde tartıştığı karısı Tuğba D.'yi bıçaklayarak öldürdü. Burhan D. olayın ardından yakınlarının yanına giderek eşini bıçakladığını anlattı. Polis ekipleri, kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye girdi. Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaştı.

Adanada korkunç olay Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdüAdanada korkunç olay Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Adanada korkunç olay Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

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Alınan bilgiye göre, Burhan D, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına giderek eşi Tuğba D'yi evlerinde bıçakladığını anlattı.

Burhan D'nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olayın yaşandığı merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikamete sevk edildi.

Polis ekipleri, kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye girdi.

Adanada korkunç olay Dehşet evine böyle girildi: Karısını bıçaklayarak öldürdü

CESEDİ YATAK ODASINDA BULUNDU

Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaştı.

Maktulün annesi Rukiye Ç, olay yerindeki gazetecilere, damadının kıskançlık ve kumar alışkanlığı nedeniyle kızının 14 yıldır sorun yaşadığını ileri sürdü.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, zanlı kocayı 3 çocuğuyla gittiği yakınlarının evinde gözaltına aldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Adana