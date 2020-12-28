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Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Adana'da korkunç olay! Balkonda dövdü, banyoda bıçakladı

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Adana'da meydana gelen olayda İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), isimli şahıs, dini nihakla birlikte yaşadığı Kevser El-İsa Hasan'ı kıskançlık nedeniyle balkonda dövdü. Olayı gören komşuları polis ekiplerini aradı. Bu sırada İmad El-Mansur Muhammet Suphi, Kevser El-İsa Hasan'ı banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak, yaraladı. Suriyeli genç kadın, hastaneye kaldırılırken, vatandaşı Suphi ise gözaltına alındı. 

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Suriye uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULARI POLİSİ ARADI

Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı. Kevser El-İsa Hasan’ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi. Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı. Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Adanada korkunç olay Balkonda dövdü, banyoda bıçakladı


Kevser El-İsa Hasan’ın balkonda darbedildiğini gören kişi, "Kadının çığlıklarını duyduk. Sürekli tartışıyorlardı. Daha sonra kadını içeri götürüp, banyoda bıçaklamış" dedi.

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