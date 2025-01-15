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Adana'da korkunç olay! Aynı aileden 3 kişinin boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu

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#Adana#Yusuf Techi#Katliam
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 11:06

Adana'da bir evde Yusuf Techi (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

Adanada korkunç olay Aynı aileden 3 kişinin boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adanada korkunç olay Aynı aileden 3 kişinin boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu

Adanada korkunç olay Aynı aileden 3 kişinin boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu

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#Adana#Yusuf Techi#Katliam

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