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Adana'da korkunç olay: Arızalı makine, işçinin sırtına saplandı

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#Adana#Sarıçam#İşçi Yaralanması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 09:51

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, organize saniyede çalışan bir işçinin sırtına makine saplandı. Ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir işçi çalıştığı sırada arıza yapan bir makineye müdahale etmek istedi. Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı.

Adanada korkunç olay: Arızalı makine, işçinin sırtına saplandı

İşçinin bağırması üzerine arkadaşları onun yardımına koştu. Ancak işçiler uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkartamadı. Bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

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#Adana#Sarıçam#İşçi Yaralanması

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