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Adana'da korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurumdan düşerek yandı: 4 can kaybı, 17 yaralı

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#Adana#Karaisalı#Trafik Kazası
Adanada korkunç kaza Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurumdan düşerek yandı: 4 can kaybı, 17 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 09:14

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı.

Adanada korkunç kaza Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurumdan düşerek yandı: 4 can kaybı, 17 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Adanada korkunç kaza Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurumdan düşerek yandı: 4 can kaybı, 17 yaralı

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Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Adana#Karaisalı#Trafik Kazası

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